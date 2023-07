Bullgaria do ta furnizojë Ukrainën me pajisje të rënda ushtarake Bullgaria ka rënë dakord ta furnizojë ushtrinë ukrainase me pajisje të rënda ushtarake për herë të parë që kur ka nisur konflikti. Ukraina do të marrë 100 transportues të blinduar të personelit pasi parlamenti në Sofje miratoi mocionin me 148 vota pro dhe 52 kundër, transmeton Telegrafi. “Kjo pajisje nuk është më e nevojshme për…