Buja fton qytetarët në protestë kundër padrejtësisë ndaj krerëve të UÇK-së: Ata sakrifikuan gjithçka për këtë vend ndihen të harruar, të nëpërkëmbur

Kandidati i PDK-së për komunën e Lipjanit dhe ish-luftëtari i UÇK-së, Shukri Buja, ka bërë thirrje publike për pjesëmarrje në një protestë që pritet të mbahet të mërkurën, më 7 gusht, në ora 17:00, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.

Përmes një postimi në Facebook, Buja ka ftuar qytetarët, bashkëluftëtarët dhe mbështetësit e vlerave të luftës që t’i bashkohen kësaj proteste, të cilën e ka cilësuar si reagim ndaj padrejtësive dhe përjashtimit të veteranëve nga vendimmarrja dhe institucionet shtetërore, raporton lajmi.net

“Sot, shumë nga ata që sakrifikuan gjithçka për këtë vend ndihen të harruar, të nëpërkëmbur dhe të përjashtuar nga kujdesi institucional. Po përballemi me padrejtësi sistematike dhe mungesë të respektit ndaj gjakut të derdhur”, shkruan Buja.

Ai thekson se protesta është një kërkesë për drejtësi dhe dinjitet, dhe një zë kundër heshtjes. “Është qëndrim për nderin, për dinjitetin dhe për të ardhmen që nuk guxon të ndërtohet mbi harresën e së kaluarës”, thuhet mes tjerash në thirrjen e tij.

Postimi i plotë:

