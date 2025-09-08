Buja: Entuziazmi i qytetarëve është dëshmi se fitorja në Lipjan është e jona

08/09/2025 22:37

Kandidati i PDK-së për kryetar të Lipjanit, Shukri Buja sot ka takuar qytetarë nga kjo komunë dhe u shpreh i kënaqur me pjesamrrjen e tyre, si një përgjigje ndaj thirrjes së tij për ndryshim.

“Pjesëmarrja e madhe dhe entuziazmi i qytetarëve janë dëshmia më e fortë se ajo që e themi çdo ditë po bëhet realitet:

Fitorja në Lipjan është e jona!”, shkroi Buja mes tjerash

Postimi i plotë:

Jam jashtëzakonisht i kënaqur me përgjigjen masive të qytetarëve të Lipjanit ndaj thirrjes sime për ndryshim.

Takimi i sontëm, së bashku me deputetet e Kuvendit të Kosovës, Ganimete Musliu dhe Sala Jashari, me mbështetësit e kandidates sonë për Kuvend Komunal, Egzona Gashi, e dëshmoi këtë më së miri.

Pjesëmarrja e madhe dhe entuziazmi i qytetarëve janë dëshmia më e fortë se ajo që e themi çdo ditë po bëhet realitet:

Fitorja në Lipjan është e jona!

