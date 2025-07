Buja dhe Krasniqi mbajnë takim me rininë e Lipjanit: Me PDK-në, angazhimi i të rinjve nuk është simbolik, por thelbësor për ndryshimin që po vjen Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) për kryetar të Komunës së Lipjanit, Shukri Buja, ka zhvilluar një takim me të rinjtë e kësaj komune, të cilët i ka cilësuar si forca lëvizëse e ndryshimit. Në këtë takim, i cili u zhvillua pas zyrtarizimit të kandidaturës së tij, mori pjesë edhe kryetari i PDK-së, Memli…