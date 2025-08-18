Bugaqku: Deputetët kanë afat 48 orë për të filluar seancën e radhës
Vullnet Bugaqku nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka folur për publikimin e plotë të aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese lidhur me moskonstituimin e Kuvendit. Ai tha se publikimi i vendimit është hap pozitiv pasi i jep qartësi deputetëve, por sipas tij, mbetet e paqartë se cilat janë pasojat ligjore nëse Kuvendi nuk konstituohet brenda afatit…
Ai tha se publikimi i vendimit është hap pozitiv pasi i jep qartësi deputetëve, por sipas tij, mbetet e paqartë se cilat janë pasojat ligjore nëse Kuvendi nuk konstituohet brenda afatit 30-ditor.“Aktvendimi i Gjykatës Kushtetuese është mirë që është publikuar sepse largon çdo paqartësi për deputetët, dhe tashmë dihet se çfarë përmban ai. Por ajo që mbetet e paqartë është fakti se çfarë pasoja prodhon në rast se deputetët nuk e konstituojnë Kuvendin brenda afatit 30-ditor. Mendoj se kemi mungesë të qartësisë dhe të pasojave juridike”, u shpreh Bugaqku.
Ai kujtoi se sipas aktgjykimit, i takon partisë së parë që të propozojë kandidaturën për kryeparlamentar, dhe nëse bllokohet procesi, atëherë ajo parti ka detyrim të ofrojë një zgjidhje apo një kandidat tjetër që siguron shumicën e votave.
Sa i përket seancës së radhës, Bugaqku tha se ajo duhet të mbahet brenda 48 orëve nga momenti i shpalljes së aktgjykimit.
“Që nga sot, seanca mund të mbahet sonte ose nesër, por jo më vonë se e mërkura”, deklaroi ai./teve1