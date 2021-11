Bugajski: Asociacioni mund të bëhet “Republika Srpska”, marrëveshja të mbyllet vetëm me njohje reciproke

“Nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare në dialog derisa Serbia ta njohë realitetin se Kosova është shtet i pavarur.”

Kështu ka deklaruar Janusz Bugajski, anëtar i Qendrës për Analiza të Politikës Evropiane (CEPA), transmeton lajmi.net.

Ai gjithashtu thekson se Asociacioni i komunave me shumicë serbe mund të shndërrohet në një Republika Srpska të re, por dhe se mund të ketë incidente të reja në Kosovë.

Bugajski ka qenë kritik ndaj Bashkimit Europian duke deklaruar se është bërë “lojtar i dobët” ndërkombëtar.

“Negociatat nuk do të përfundojnë me një marrëveshje përfundimtare derisa qeveria e Beogradit ta njohë realitetin se Kosova është shtet i pavarur. BE-ja është bërë një lojtar i dobët ndërkombëtar pa kohezion apo vrull, dhe SHBA-ja pengohet nga krizat më urgjente ndërkombëtare. Fatkeqësisht, si në të gjitha mosmarrëveshjet e tilla, vëmendja ndërkombëtare përqendrohet vetëm kur ekziston një rrezik i afërt i dhunës”, tha Bugajski.

Kritika të ashpra Bugajski ka pasur rreth Asociacionit të Komunave me Shumicë serbe, për të cilën ka thënë se mund të bëhet një “Republika Srpska” tjetër që do të kërcënonte integritetin territorial të Kosovës ku autoritetet komunale do të kishin kontroll më të madh.

“Mbetet e paqartë se çfarë duhet të jetë Asociacioni i komunave me shumicë serbe. Nëse ajo merr ndonjë strukturë të nivelit ekzekutiv të ndarë nga qeveria qendrore, atëherë ajo mund të evoluojë në një Republika Srpska tjetër dhe ta kërcënojë integritetin territorial, duke lejuar rrugë të reja për përmbysjen e Moskës. Zgjidhja më e mirë do të ishte decentralizimi administrativ, ku autoritetet komunale do të kishin kontroll më të madh mbi kulturën, ekonominë, arsimin, shërbimet… Por ky rregullim duhet të bazohet në gjeografi, jo në etni. Çdo grup etnik duhet gjithashtu të ketë një sërë të drejtash grupore për ta mbrojtur gjuhën, kulturën, fenë dhe identitetin e tyre”, tha Bugajski për “Kosovo Online”.

Një takim i ri deri në fund të vitit ndërmjet kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, sipas Bugajskit nuk do të sjellë ndonjë gjë të re.

“Ka aludime për një takim tjetër, por ai do të jetë i pasuksesshëm dhe thjesht do t’u japë të dyja palëve një shans për t’i përsëritur pikëpamjet e tyre të papajtueshme. Kosova nuk mund të jetë shtet i pavarur, i njohur nga të gjitha demokracitë e mëdha dhe pjesë e Serbisë, që është një pozicion i mbështetur nga dy autokraci të mëdha”, tha Bugajski. /Lajmi.net/