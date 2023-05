Buffon siguron play-offin me Parman, kështu e përjetoi penalltinë e bashkëlojtarit

Në minutën e 12’të, skuadra vendase realizoi një gol nga pika e bardhë e penalltisë, me anë të Franco Vazuqez, shkruan Lajmi.net

Kamerat inçizuan portierin legjenda, Gigi Buffon i cili nuk kishte zemër për ta shikuar këtë penallti.

Më pas pasi dëgjoi tifozët duke festuar, njëjtë veproi edhe ish-portieri i Juventusit.

Kujtojmë që Parma tani do të luaj ndeshjen gjysmëfinale në play-offin ndaj Barit, e pastaj finalen kundër ekipit nga Serie A.

🇮🇹❤️ Gigi Buffon, 45-years-old, aiming to take his boyhood club Parma back to the Serie A.

As Vázquez took a crucial penalty kick vs Venezia yesterday, he looks away. Legend. pic.twitter.com/iUUl5BW3CE

— EuroFoot (@eurofootcom) May 20, 2023