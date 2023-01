Buffon nuk ka në plan pensionimin

Agjenti i Gigi Buffon, Silvano Martina, thotë se portieri legjendar me siguri do të vazhdojë edhe për një sezon nëse Parma ngjitet në Serie A.

Së shpejti 45-vjeçari luajti ndeshjen e tij të 50-të në ‘San Siro’, në humbjen 2-1 të Parmës kundër Interit në raundin e 16-të të Coppa Italia.

Agjenti i tij Silvano Martina diskutoi të ardhmen e tij në një intervistë për ‘Tuttosport’.

“Ai ka dy vite të mbetura në kontratën e tij, por ne do të flasim në fund të sezonit dhe Gigi do të jetë i lirë të marrë vendimin më të mirë për veten e tij.

Sigurisht, ai ende ndihet konkurrues. Për mua, nëse Parma promovohet, ai me siguri do të vazhdojë. Nëse jo, ai mund të vazhdojë ende, por vetëm nëse është i sigurt se do të jetë në krye. Seria B është një ligë shumë e vështirë dhe ajo që Parma bëri një natë tjetër kundër Interit e dëshmon këtë”.

Buffon u shfaq në rrjetet sociale pas ndeshjes kundër Interit, duke festuar paraqitjen e tij të 50-të në ‘San Siro’, duke shkruar: ’50 herë në San Siro… tani për tani!’

Falë 657 ndeshjeve të tij, 168 me Parmën dhe 489 me Juventusin, Buffon është lojtari me më shumë paraqitje në Serie A.

Ai bëri debutimin e tij në ligën më të lartë të Italisë më 19 nëntor 1995, në një barazim 0-0 kundër Milanit.

Fituesi i Kupës së Botës të Italisë 2006 ka luajtur shtatë ndeshje në të gjitha garat këtë sezon, duke pësuar shtatë gola./Lajmi.net/