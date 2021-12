Buffon nuk e ka ndërmend pensionimin: Do të doja të luaja në Meksikë ose në Amerikë

Fituesi i Kupës së Botës ngriti trofeun më prestigjioz në futboll në vitin 2006 me Italinë, duke mposhtur Francën në një penallti gjatë finales.

Ai vendosi të largohej nga Juventusi gjatë verës për t’u rikthyer atje ku filloi gjithçka në Parma, madje mendoi se ata kishin rënë në Serie B.

Edhe pse ditëlindja e tij e 44-të është në janar, ‘SuperGigi’ nuk nxiton të mbyllë dorezat.

“Do të doja të luaja në Meksikë ose në Shtetet e Bashkuara”, tha Buffon për TUDN.

“Këto janë përvoja që do të doja të provoja, por do të shohim se çfarë do të ndodhë. Nëse më pyesni se çfarë do të bëj në të ardhmen, e vërteta është se nuk e di ende nëse do të jetë si menaxher apo trajner. Duke më njohur mua, ajo që dua tani është të vazhdoj të përmirësohem.”

Buffon ka fituar pothuajse çdo kompeticion të madh klubesh në të cilin ka luajtur, përveç Ligës së Kampionëve, duke humbur finalen tre herë me Juven në 2003, 2015 dhe 2017.

“Mosfitimi i Ligës së Kampionëve e mban gjallë shpirtin tim konkurrues. Ndoshta nëse do të kisha fituar Ligën e Kampionëve, mund të isha tërhequr tashmë, sepse nuk do të kisha objektiva më të rëndësishëm për të arritur”, ka deklaruar Buffon. /Lajmi.net/