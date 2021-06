Buffon nënshkruan me Parmën, rikthehet pas 26 vitesh në klub

Gianluigi Buffon më në fund e ka përfunduar ciklin, ai është rikthyer aty ku gjithçka filloi, në klubin e fëmijërisë tek Parma.

Sipas gazetarit italian, Romeo Agresti, Buffon ka nënshkruar kontratën me Parman ku është rikthyer në klub pas plot 26 vitesh.

Buffon ka nënshkruar kontratë dy-vjeçare të vlefshme deri në qershor të vitit 2023. /Lajmi.net/

#Buffon ha firmato il contratto con il #Parma // #Buffon has signed his contract with Parma 🟡🔵@GoalItalia @goal

