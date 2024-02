“Budalla”, kënga më e re që pritet ta sjell Fifi Këngëtarja e njohur Filloreta Raci, ka paralajmëruar një këngë të re. Fifi përmes një postimi në Instagram ka treguar së me 1 mars do ta lansojë një këngë të re, shkruan lajmi.net. Kënga titullohet “Budalla”. Këngëtarja nuk ka zbuluar më shumë nga projekti i saj i radhës, por pa dyshim do të jetë një hit…