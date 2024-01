Buci thotë se kur të dalë nga shtëpia, Ganinë do ta denoncojë në polici

Konkurrenti i Big Brother VIP Kosova, Buci gjatë një bisedë me Ardin, ka folur mbi raportin e tij me Ganiun.

Përgjatë bisedës Buci ka bërë një paralajmërim të ashpër në shenjë revolte mbi situatat, që ai thotë të jetë ballafaquar përgjatë kësaj aventure televizive të deritanishme.

“Atë ditë që iu përlamë, i thash se ‘ti më ke prekur në biznes, familje, në grua’, e bone edhe gjestin me më nënçmu me ‘Go Plus’. Nuk i kam përmend këtij Ganisë, prej jashtë, asnjë fjalë asnjëherë – derisa ky i ka fut sendet nga jashtë brenda”, ka thënë Buci, në bisedën e tij me Ardin

“Për akuzë, ditën e parë jo, por në të dytën ko me shku në polici, sepse jemi në televizor, s’jemi në mahallë. Ko me shku në polici ky, dhe ko me jep llogari për akuzat që më ka prekur në grua, do t’i shkoj në shtëpi edhe me burra”, ka thënë Buci tutje.

