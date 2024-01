Buci shprehet i dëshpëruar: Po të filloja lojën nga fillimi, se kisha nis me Santianën Gjatë mbrëmjes së djeshme në shtëpinë e Big Brother Vip Kosova është mbajtur darka e të nominuarëve. Banorët e nominuar janë përballur me pyetjet pikante të publikut. “Nëse e kishe filluar edhe një herë lojën e Big Brother nga fillimi, a do ta bëje lojën me Santianën?”, ka qenë një pyetje drejtuar Bucit. E siç…