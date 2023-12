Buci pas lirimit nga prangat përplasemt me Shqipen “Vëllai i Madh” ka marrë vendim që t’i liroi nga prangat tre banorët e Big Brother VIP Kosova, Bucin, Besin dhe Ganiun dhe ata tashmë edhe mund të zhvillojnë biseda me banorët e tjerë. Ishte Buci ai që sapo u lirua nga prangat filloi menjëherë një përplasje me Shqipën. Për të dëgjuar përplasjen mes Shqipës…