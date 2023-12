Buci nuk e kursen Lindën: Kësaj here nuk shpëton, do dalësh të premten Buci po vazhdon ta “ngacmojë” Lindën lidhur me nominimin që ajo ndodhet. Këtë ai nuk po heziton t’ia thotë në sy, shkruan lajmi.net. “Kësaj here nuk shpëton, do dalësh të premten”, është shprehur Buci. Linda, Santiana, Blerando, Azemi, Ardi dhe Mirdoni gjenden në televotim./Lajmi.net/