Buci i ashpër me lojën e tij, krahason Lindën e Shqipen me dy lopë në rrugë Buci tashmë e ka njoftuar publikun me lojën e tij të vrazhdë. Ai luan vrazhdë, teksa shpesh edhe ka bullizuar banorët, shkruan lajmi.net. Së fundi ka pasur një debat tejet të ashpër me Lindën. Madje ai eskaloi aq shumë sa krahasoi Lindën dhe Shqipen me dy lopë. Kjo nuk ka mjaftuar, pasi dy banorët vazhduan…