“Buci dhe Santiana kanë aferë” – Reagon motra e Yllit, paralajmëron padi ndaj Linda Halimit

Linda Halimi që u eleminua javën e kaluar tha se Santiana dhe Buci kanë një aferë.

Menjëherë pas kësaj ka reaguar në Facebook, motra e Bucit, Mirjeta, shkruan lajmi.net.

Ajo e quajti deklaratë të “rreme” atë që tha Linda.

Tutje ajo tha se për këto që tha Linda, do të përballen me gjykatën.

Reagimi i plotë nga motra e Bucit:

“Kjo është e papranueshme nga Linda dhe po e garantoj qe për ketë deklaratë të rreme se kinse Buci e Santiana kanë aferë kjo do të përballet me gjyqin. Se u ba e tepert qdo njani del e mundohet të demtoj imazhin e tjetrit me këto genjeshtra. Buci Ylli Dervishi në atë shtëpi është djali që është shantazhuar, shpifur, kryqezuar e shpesh herë bullizuar për moshen e tij. Stop se e keni tepru tash i perfshit edhe shoqerinë sepse e dini qe Buci e ka një rreth të gjerë e po mundoheni ta njollosni. As nga jashtë e as brenda nuk ka aferë mes Bucit e Santianës oj Linda Halimi. Kimi të lojës brenda mund te ketë, por termi aferë është shpifje e rëndë. Ju garantoj si motër e tij se Buci kurr emrin Santianë jashtë nuk e ka permendur dhe nuk e ka njohur. Kjo që e tha Linda më parë është GËNJESHTËR”, shkroi Mirjeta Dervishi Sadiku./Lajmi.net