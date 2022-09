​BSPK mban shpresa se shumë shpejt pritet të arrihet marrëveshja me Qeverinë Pas tre orëve diskutim, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka njoftuar se shumë shpejt pritet që të arrihet marrëveshja me Qeverinë. Kryetari i BSPK-së, Atdhe Hykolli ka thënë para mediave se pas takimit me Këshillin Ekonomik Social, se pritet që sonte ose nesër të ketë takime me qeverinë, raporton KP. “Sa më shpejt…