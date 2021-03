BSPK-ja zgjedh kryetarin e ri

Kryetar është zgjedhur Ali Gashi nga dega e Administratës dhe nënkryetar i KD Frasher Raci nga dega e Burgjeve.

Njoftimi i plotë:

Këshilli Drejtues i BSPK u mbajt me datën 27.03.2021 në Hotel Grand (salla e kuqe).

Delegatet e Kuvendit mbajten 1 minut heshtje per humbjen e sindikalisteve gjate vitit 2020 siç janë: Prof. Dr. Hajrullah Gorani, i cili ishte kryetari i pare i BSPK, z. Fadil Azemi, nga dega e Policisë dhe dhe z. Alush Hoti nga dega e Agrokompleksit.

BSPK ne prani te 52 delegateve miratoi procesverbalin e mbledhjes se KD te kaluar, Raportin e Punes dhe ate Financiar, Raportin e Auditimit si dhe caktoi datën e Kongresit te VIII me radhe te BSPK i cili do te mbahet me 2 tetor 2021.

Delegatet e Kuvendit gjithashtu e zgjedhën kryetarin e Këshillit Drejtues te BSPK z. Ali Gashi nga dega e Administratës dhe nënkryetar i KD z. Frasher Raci nga dega e Burgjeve.