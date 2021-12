Brukseli propozon rregulla të reja për menaxhimin e zonës Shengen

Ndryshimet e synuara do të çojnë në një koordinim më të mirë dhe do të pajisin më mirë vendet anëtare për t’u përballur me sfida të reja kur menaxhojnë kufijtë e përbashkët të jashtëm të Bashkimit dhe kufijtë e brendshëm brenda zonës Shengen, tha BE në një deklaratë.

Komisioni dëshiron të lejojë transferimin nga një shtet anëtar në tjetrin të migrantëve të paligjshëm të ndaluar pranë kufirit të tyre të përbashkët, si pjesë e një draft reforme Shengen të paraqitur të martën.

Ekzekutivi evropian planifikon gjithashtu të përcaktojë rregulla mbi aftësinë e një vendi për të shtrirë kontrollet në kufijtë e tij të brendshëm brenda zonës Shengen dhe për të harmonizuar masat e marra në kufijtë e jashtëm kundër kërcënimeve shëndetësore të tilla si një pandemi.

Megjithëse zona Shengen është në parim një zonë e lëvizjes së lirë pa kufij të brendshëm midis 26 vendeve (22 vende të BE-së plus Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra), disa vende kanë rivendosur kontrollet e rastësishme kufitare në vitet e fundit pas krizës së emigrantëve të vitit 2015, si dhe kërcënimeve terroriste.

Kohët e fundit, kufizimet e vendosura nga shtetet anëtare në luftën kundër COVID-19 e kanë ndarë më tej këtë zonë unike të lëvizjes së lirë.

Gjashtë shtete – Franca, Gjermania, Danimarka, Austria, Norvegjia dhe Suedia, i kanë zgjatur këto kontrolle kufitare çdo gjashtë muaj që nga 2015, të cilat lejohen sipas rregulloreve aktuale të urgjencës Shengen dhe përkohësisht.

“Si të gjitha gjërat e suksesshme, Shengen duhet të forcohet për të përballuar një sërë sfidash,” tha nënpresidenti i Komisionit Evropian Margaritis Shinas, duke paraqitur propozimin.

Presidenti i Francës Emmanuel Macron, vendi i të cilit do të marrë presidencën e BE-së më 1 janar 2022, përmendi reformën e Shengenit si një nga prioritetet e tij, duke bërë thirrje për një efikasitet më të madh kundër migrimit të parregullt.

Në një pjesë të propozimit që i përgjigjet kësaj kërkese, Komisioni hap mundësinë që një shtet anëtar të transferojë një migrant ilegal në shtetin anëtar fqinj përmes të cilit ai ka ardhur në vend që ta kthejë atë në vendin e origjinës, siç është rasti tani.

“Me propozimet e sotme do të sigurohemi që kontrollet kufitare të futen vetëm si mjeti i fundit, bazuar në një vlerësim të përbashkët dhe për kohën e nevojshme”, tha komisionerja evropiane për Punët e Brendshme Ilva Johansson.