Brucker për dialogun: Normalizimi Kosovë-Serbi duhet të përfundojë me njohje reciproke E Ngarkuara me Punë e ShBA-së në OSBE, Katherine Brucker, në fjalën e saj në Këshillin e Përhershëm të këtij misioni në Vjenë, ka thënë se normalizimi mes Kosovës dhe Serbisë duhet të përfundojë me njohjen reciproke. Këto komente, Brucker i ka bërë në përgjigje të raportit të Cornelia Taylor, Ushtruese Detyre e Shefit të…