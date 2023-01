Brooklyn Nets të pamposhtur, fitojnë edhe ndaj Miami Heat Brooklyn Nets vazhdon me serinë e fitoreve. Ata mposhtën me diferencë të ngushtë 102 – 101 Miamin, shkruan lajmi.net. Ndeshja ashtu si edhe rezultati ishte e baraspeshuar për të dy skuadrat. Dy çerekët e parë u mbyllën vetëm me nga një pikë dallim nga Nets. Kurse në çerekun e tretë më të mirë ishin Miami,…