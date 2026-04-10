Brooklyn Beckham feston përvjetorin e katërt të martesës me gruan e tij Nicola: Sot jemi më të fortë se kurrë
ShowBiz
Brooklyn Peltz Beckham festoi përvjetorin e katërt të martesës me gruan e tij Nicola Peltz Beckham.
Konkretisht, ai ndau një foto në Instagramin e tij me buqeta me trëndafila të bardhë që ia dhuroi Nicolës për të shënuar përvjetorin e tyre.
Lulet përfshinin edhe një kartolinë kushtuar Nicolës, ku shkruhej: “Gëzuar 4-vjetorin, zemër, të dua me gjithë zemër. Kemi kaluar kaq shumë së bashku dhe sot jemi më të fortë se kurrë. Ti je shoqja ime më e mirë”.
Brooklyn ndau gjithashtu një foto të luleve që çifti mori nga prindërit e Nicole, Nelson Peltz dhe Claudia Heffner Peltz.
Në kartolinë shkruhej: “Ju urojmë një përvjetor të mrekullueshëm. Ju duam dhe na mungoni. Mezi presim t’ju shohim së shpejti. Me dashuri, Nelson, Claudia dhe fëmijët”.
Nicola foli së fundmi për marrëdhënien e prindërve të saj me Brooklyn në një intervistë me Elle Espana, e cila u botua muajin e kaluar, duke deklaruar se ata e trajtojnë atë si një djalë të dytë, shkruan telegrafi.
Nga ana tjetër, Brooklyn ka një marrëdhënie të tensionuar me prindërit e tij dhe më parë i ka akuzuar ata se po përpiqen të sabotojnë marrëdhënien e tij me Nicole dhe se kanë përhapur shumë gënjeshtra.
“Kam heshtur për vite me radhë dhe kam bërë gjithçka që mundem për t’i mbajtur këto gjëra private. Prindërit e mi dhe ekipi i tyre kanë vazhduar të bëjnë deklarata në media, duke mos më lënë zgjidhje tjetër veçse të flas për veten time dhe të tregoj të vërtetën për disa nga gënjeshtrat që janë publikuar. Nuk dua të pajtohem me familjen time. Ata po më kontrollojnë, për herë të parë në jetën time po mbroj veten time”, tha Beckham më parë.