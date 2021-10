Brooklyn Beckham dhe Nicola Peltz duken si në shtëpinë e tyre në Paris ndërsa çifti del jashtë për një pasdite me shi

Të kapur për dore në Paris, djali i Davidit dhe Viktoria, 22 vjeç, dhe e fejuara e tij e mrekullueshme, 26 vjeç, dukeshin për mrekulli, transmeton lajmi.net.

Aktorja e Motelit Bates ekspozoi syrin e saj të mprehtë për modën në një veshje të ndezur të kuqe të përbërë nga një bluzë e futur në pantallona të çara.

Nicola e rriti kornizën e saj të hollë me çizme të zeza në platformë dhe mori në konsideratë një xhaketë të butë.

Duke mbajtur një çantë të zezë me shirita të trasha, banorja i New Yorkut u shfaq me shpresë se moti mund të përmirësohej duke vendosur syze dielli të mëdha të zeza.

Ndërkohë, bashkëshorti i saj i pashëm, që do t’i mbante gjërat pak më të qeta për daljen e tyre, megjithatë përputhej me delikatesë me zonjën e tij me të kuqe nga trajnerët sportivë.

Modeli i lindur në Londër, e cila është fëmija më i madh i Davidit dhe Viktoria, kishte veshur një bluzë të bardhë dhe xhinse të zeza ndërsa ishte e veshur me një pallto të mbushur.

Çifti mori parasysh rregulloret e COVID duke qëndruar të sigurt në maskat e fytyrës dhe u duk se ata ishin kënaqur me një udhëtim për blerje pasi u nisën për në Avenue Montaigne, një nga arteriet më ekskluzive dhe luksoze në kryeqytet.

Pas disa terapive me pakicë, ata arritën në The Ritz ndërsa ishin të mbrojtur nga shiu i vazhdueshëm./Lajmi.net/