Broja stërvitet me Chelsean, pritet të ftohet kundër Luton pas shumë kohe mungesë Armando Broja është kthyer në stërvitje për herë të parë me grupin e plot te Chelsea. Sulmuesi shqiptar ka qenë së bashku me shokët e skuadrës. Gjithashtu lojtari është parë në stërvitje edhe ditën e sotme, për herën e dytë radhazi, ku fatmirësisht nuk ka shfaqur probleme. Sipas të gjitha gjasave Broja do të thirret…