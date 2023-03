Broja: Ndaj Llapit synojmë rikthimin te fitorja, pavarësisht humbjeve në pranverë ne besojmë

Mesfushori i Dritës, Rron Broja ka folur në një konferencë për media një ditë para ndeshjes me Llapin.

Drita dhe Llapi do të ballafaqohen të shtunën (nesër) nga ora 13:00 në stadiumin me bari sintetik në Gjilan, në kuadër të javës së 23-të kampionale.

Broja tha se gjatë javës janë mundur t’i përmisojnë gabimet dhe se synojnë të kthehen me fitore kundër Llapit.

“Gjatë gjithë javës jemi munduar që të përmisojmë gabimet që i kemi bërë këto ndeshje dhe të përmisohemi sa më shumë. Ndeshja e nesërme na jep mundësi të përmisojmë gabimet dhe të rikthehemi te fitorja. Me shumë punë nesër dhe me një agresivitet të madh t’i marrim tri pikë dhe të vazhdojmë me synimet tona”, tha Rron Broja në konferencë, shkruan lajmi.net.

Ai ka shtuar se pavarësisht dy humbjeve në stinorin pranveror (ndaj Trepçës ’89 dhe Ferizajt), ai me bashkëlojtarë besojnë në arritje të objektivit.

“Ne gjithmonë hyjmë për fitore por ndonjëherë futbolli është i paparashikueshëm. Ka ende edhe shumë ndeshje. Pavarësisht dy humbjeve në pranverë ne gjithmonë do të besojmë dhe do të fokusohemi te ndeshja e ardhshme. Me eksperiencën që kemi do ta arrijmë qëllimin”, theksoi mesfushori Broja./Lajmi.net/