Broja mbetet jashtë listës së largimeve nga Chelsea në verë

Armando Broja sipas të gjitha gjasave do të mbetet pjesë e Chelseat dhe nuk do të largohet në verë.

Sulmuesi i Shqipërisë do të rikthehet te Chelsea në fazën përgatitore pasi u rikuperua nga dëmtimi i rëndë i gjurit përpara afatit.

Sulmuesi 21-vjeçar ka qenë jashtë fushës që nga këputja e ligamentit të kryqëzuar të përparmë në një miqësore kundër Aston Villa në Abu Dhabi në dhjetor.

Por, pesë muaj pas rikuperimit të tij, Broja është rikthyer në stërvitje të lehta dhe synon një rikthim në aksion për Chelsean gjatë turneut të tyre parasezonal në Amerikë këtë verë.

Para-sezoni i Chelseat do të fillojë në Cobham në fillim të korrikut dhe ata do të përballen me Wrexham, Newcastle, Fulham, Brighton dhe Borussia Dortmund në Shtetet e Bashkuara.

Broja pritet të jetë i disponueshëm për ato miqësore, të cilat fillojnë kundër të rinjve të Ligës 2, Wrexham më 19 korrik, me kusht që të mos ketë pengesa në rikuperimin e tij.

Chelsea do të nënshkruajë me një sulmues të ri këtë verë dhe mbetet i sigurt për të nënshkruar një marrëveshje prej 50 milionë funtesh me sulmuesin e RB Leipzig, Christopher Nkunku.

Por Broja dëshiron shansin për t’u vendosur nën drejtimin e trajnerit të ardhshëm të Chelseat, i cili pritet të jetë Mauricio Pochettino.

Disa lojtarë të Chelseat përballen me të ardhme të pasigurta, por Broja nënshkroi një kontratë të re gjashtëvjeçare në shtator dhe hierarkia e Chelseat nuk e sheh atë si një lojtar që mund të shitet këtë verë./Lajmi.net/