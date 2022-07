Brnabiq për rezolutën e PE-së ku kërkohet njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë: Nuk e kam të qartë 

Brnabiq deklaroi se ajo “mund të supozojë vetëm se Parlamenti Evropian do të urdhërojë Komisionin Evropian që të ndryshojë atë pozicion negociues”.

“Komisioni Evropian në dokumentin e tij zyrtar, për qëndrimin negociues të kapitullit 35, që në rastin tonë ka të bëjë me Kosovën dhe normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën, nuk e përmend askund njohjen, por thotë normalizimin e gjithanshëm të marrëdhënieve me Prishtinën”, deklaroi Brnabiq në përgjigje ndaj pyetjeve të gazetarëve në Kragujevc.

“Dhe pastaj nuk e kam të qartë se si do ta ndryshojë pozicionin negociues në mes të procesit të bisedimeve, sepse këto nuk janë ndryshime të vogla në rregulla. Do të ketë ndryshime të mëdha”, tha Brnabiq.

Ajo shtoi se për sa i përket asaj, “topi tashmë është në fushën e Brukselit”.

“Dhe prandaj, tani po kërkoj nga BE-ja të na tregojë nëse rregullat e lojës po ndryshojnë tani apo nëse ne kemi ende këtë pozicion negociues që kemi pasur në dialog dhe që kemi”, tha Brnabiq.

Në lidhje me kërkesën mbi vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë, Brnabiq tha se Serbia nuk ka një qëndrim fillestar, një kornizë negociuese që ka të bëjë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të BE-së, të miratuar nga Komisioni Evropian dhe vendet anëtare.

Më 6 korrik, parlamenti Evropian miratoi rezolutën ku thuhet se marrëveshja përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë duhet të “bazohet në njohje të ndërsjellë”.

Kjo është hera e parë që në një dokument të institucioneve evropiane përmendet njohja reciproke. Pesë shtete të BE-së nuk e njohin Kosovën, por PE-ja është institucioni i vetëm që e trajton Kosovën si shtet.

Megjithatë, rezolutat e miratuara nuk janë dokumente obliguese për shtetet e BE-së.

Në seancën e PE-së u miratuan raportet për Kosovën, Serbinë dhe Bosnjë e Hercegovinën. Në tri raportet u bë thirrje për mbështetje të perspektivës evropiane të këtyre vendeve. Po ashtu, në rezolutën e PE-së u bëhet thirrje pesë shteteve të BE-së që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, që ta bëjnë një gjë të tillë.