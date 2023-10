Britney Spears vazhdon të flasë për të kaluarën, thotë se ra në koma kur Timberlake u nda me të përmes një mesazhi Britney Spears konfirmon thashethemet e kahershme se Justin Timberlake u nda me të përmes një mesazhi në “The Woman In Me”. Princesha e pop-it shkruan në librin, i cili del më 24 tetor, se ajo ishte “shkatërruar” dhe mendoi të linte industrinë e muzikës pasi anëtari i “NSYNC” i dha fund marrëdhënies së tyre trevjeçare…