Britney Spears shpalos ëndrrat për të ardhmen pasi të lirohet nga babai saj konservator

Britney Spears postoi një mesazh pozitiv në Instagram të enjten me një referencë të fshehtë të Hirushes duke thënë “Unë kam ndërmend të shkoj në top pasi të pastroj shtëpinë time”, shkruan the mirror.co.uk.

Britney Spears duket se është në humor të mirë ndërsa vazhdon betejën e saj të vazhdueshme për konservatori,transmeton lajmi.net.

Ikona e pop-it, 39, edhe një herë shkoi në Instagram për të postuar një video pozitive kërcimi për 32.2 milion ndjekësit e saj dhe pyeti “çfarë bëni për të mbajtur gjallë ëndrrat tuaja?”

Videoja u shoqërua nga një postim i gjatë në të cilin Britney duket se lë të kuptohet në planet e saj të ardhshme pasi të përfundojë çështja e saj gjyqësore.

Këngëtarja Toxic përshkroi dëshirën e saj për të udhëtuar me Cher dhe për të pasur një “gjashtë pako si J-Lo”, ndërsa tha gjithashtu se sa mirë ndihet të jesh në gjendje të vozisësh vetëm përsëri.

Ylli zbuloi të martën se nuk do të ndihej se mund të lëvizte plotësisht derisa të tregonte historinë e saj të plotë.

Dhe në postimin e saj të fundit, këngëtarja rrëfeu se “tërhoqi një Carrie Bradshaw” dhe bleu një ngarkesë këpucësh të reja në internet për të kërcyer.

Ajo e nisi postimin e saj duke kërkuar këshilla nga adhuruesit e saj para se të thoshte: “Thjesht shkak kurioz në këtë pikë nuk jam i sigurt se është ide e mirë të dëgjosh këshilla nga disa njerëz.”

Ajo e ndoqi atë me zbulesën që kishte mbërthyer në këpucë. “Unë nuk do të ndalem së blerë këpucë tenisi dhe thembra kurrë !!!!” tha ajo.

“Unë nuk do të vendosem dhe duke marrë parasysh ditën tjetër thashë se ndjehem sikur po arrij këtu … KJO ANSHT N ANNVLLSIM !!!! Ka një kohë që kam ngasur vetën dhe mirë le të themi vetëm se është një lojë e Ndryshme ”

Ajo vazhdoi të shpallte aspiratat e saj për pushime me idhullin e saj Cher dhe të ngjante me J-Lo.

“Ndoshta thjesht do të jem mirë dhe do të mbjell këtu dhe do t’i mbaj gjallë ëndrrat e mia duke menduar të vizitoj St. Tropez me @cher dhe të hamë akullore …”, vazhdoi ajo.

“Ajo ishte një nga këngëtaret e mia të preferuara si fëmijë dhe më pëlqente të vishesha si ajo … dhe të mendoja të kisha një paketë gjashtë si @jlo … Zoti ajo është kaq frymëzuese në videon e saj të re.”

Dhe në një referim të Hirushes, Britney përfundoi postimin: “Përsëri kjo jam unë me shpresë … dashuri … dhe qëllim … nga rruga që unë synoj të shkoj në top pasi të pastroj shtëpinë time”.

Këngëtarja Baby One More Time ka qenë e zëshme që nga paraqitja e saj në gjykatë muajin e kaluar në të cilën ajo bëri një mori pretendimesh të bujshme në lidhje me babanë e saj dhe konservatorin.

Ajo e krahasoi veten me një viktimë të trafikimit seksual dhe nuk ishte në gjendje të kishte fëmijë pasi ishte detyruar të hynte në kontracepsion.

Partneri i saj Sam Asghari, 27 vjeç, ka qenë një mbështetës i zëshëm i këngëtarit në fushatën FreeBritney dhe thashethemet qarkulluan gjatë fundjavës se dyshja ishin fejuar.

Ai bëri shaka me raportin se dyshja kishte lidhur nyjën “vite më parë” në Hawai./Lajmi.net/