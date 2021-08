Britney Spears pozon me fustanin e ngushtë ngjyrë portokalli

Por të mërkurën, Britney Spears ishte kthyer në një nga xhelozitë e saj të rregullta në Instagramin e saj, kur postoi një video selfie duke vallëzuar në dyshemenë prej mermeri të dhomës së saj të ndenjes, transmeton lajmi.net.

Ndryshe nga klipet e tjera, më frenetike, 39-vjeçarja ‘Lucky’ thjesht u lëkund pa probleme në këtë, duke modeluar dy fustane portokalli që theksonin pjesë të ndryshme të figurës së saj vrasëse.

Ndërsa That Way The Love Loves Goes nga Janet Jackson dhe këngë të tjera pop të luajtura në sfond, Spears mbante një mini fustan portokalli me shirita shkëlqyes dhe detaje të ngjashme rreth belit dhe fundit.

Ajo mbante makijazhin e saj të rëndë dhe i buzëqeshi kamerës me flokët e saj të gjatë bjondë që rridhnin mbi një shpatull.

Britney, më pas u ndryshua në një fustan edhe më joshës, ky një veshje e lehtë në një nuancë më të lehtë pjeshke.

Veshja e dytë paraqiste një qafë dramatike dhe seksi të varkës që vinte gjirin e Princeshës së Popit përpara dhe në qendër.

Për të dyja pamje ajo kishte zgjedhur take me ngjyrë kafe./Lajmi.net/