Britney Spears ngjall shqetësim tek fansat teksa masazhon gjoksin lakuriq në Instagram

Britney Spears doli në Instagram për të ndarë një video topless, e cila është oferta e tretë gjysmë nudo që ajo ka ndarë në shtatë ditët e fundit, duke shkaktuar shqetësim nga fansat, shkruan mirror.co.uk

Britney Spears ka ngjallur shqetësim tek fansat e saj besnikë pasi ngarkoi një klip të çuditshëm në faqen e saj në Instagram, transmeton lajmi.net.

39-vjeçarja ndau videon e shkurtër në mediat sociale të enjten në mbrëmje, në të cilën ajo mund të shihet e veshur me një palë pantallona të shkurtra xhins dhe krejtësisht topless.

Muzikantja toksike Britney qëndron jashtë në ofertë dhe mbron modestinë e saj duke mbuluar gjoksin me duar.

Ajo pastaj i kthen gjërat në një nivel duke shikuar drejt qiellit dhe duke masazhuar gjoksin e saj.

Këngëtarja lejon flokët e saj bjonde të fryjnë në erë në videon e pazakontë që ajo e mbishkruan me tre emoji të buzëve që puthnin.

Duke vërtetuar se fansat e saj ishin të shqetësuar nga ngarkimi, disa morën komentet për të ndarë shqetësimet e tyre.

Njëri shkruan: “A jam unë e vetmja që shqetësohem shumë për këtë [situatë].”

Një e dyta dhe e treta bënin jehonë: “diçka nuk shkon shumë këtu” dhe “Britt babe is every day ok ????.”

“Cfare po ndodh?” pyeti një tjetër.

Ndërsa të tjerët vazhduan të pyesin nëse Britney po i ngarkonte vetë postimet.

“Më duket se këto janë postuar nga dikush tjetër,” spekuloi një nga ndjekësit e saj.

Videoja është postimi i tretë me vlerësim X që Britney ka ndarë javën e fundit.

Të tre ngarkimet, të ndara gjatë shtatë ditëve të fundit, duket se janë kapur në të njëjtën kohë pasi flokët dhe grimi i krijuesit të hitit janë identike në të gjitha ato, si dhe pantallonat e shkurtra xhins që ajo po vesh.

Javët e fundit, Britney ka qenë gjithnjë e më e zëshme në mediat sociale duke përfshirë edhe për kujdestarinë e saj e cila ka parë financat dhe vendimet personale të saj të marra nga babai i saj Jamie Spears dhe individë të tjerë që nga çështjet e saj shëndetësore të publikuara në 2008.

Dëshmitë e fundit gjyqësore kanë parë që Britney të pretendojë se kujdestaria është abuzive, bëri thirrje për largimin e babait të saj nga kujdestaria dhe zbuloi se si ajo nuk do të përformojë derisa të ndodhin këto ndryshime.

Avokati i Jamie Spears tha se ai ishte “i shqetësuar” për mirëqenien e vajzës së tij pas dëshmisë së saj në fillim të këtij muaji.

Pas dëshmisë së saj në qershor, Jamie Spears tha në një deklaratë se i vjen keq të shoh vajzën e tij me kaq shumë dhimbje dhe se “i mungon shumë vajza e tij”.

Në Instagram në fillim të këtij muaji, Britney shkroi: “Për ata prej jush që zgjedhin të kritikojnë videot e mia të vallëzimit … shiko, nuk do të performoj në asnjë skenë së shpejti me babanë tim që merret me atë që vesh, them, bëj, ose mendo !!!! ”

Duke kritikuar dokumentarët e fundit për jetën e saj, Britney vuri në dukje: “Nuk më pëlqeu mënyra se si dokumentarët sjellin momente poshtëruese nga e kaluara … Unë i kam kaluar të gjitha ato dhe kam qenë për një kohë të gjatë !!!!” ”

Ajo gjithashtu goditi ata që e kritikojnë për qëllimet e saj: “Dhe për gratë që thonë se është e çuditshme në mënyrën se si unë ende kam shpresë për përralla … shko f *** vetes !!!!!”

Britney tani ka qenë në gjendje të emërojë avokatin e saj në një përpjekje për t’i dhënë fund marrëveshjes dhe të akuzojë babanë e saj për abuzim të pretenduar të kujdestarisë.

Data tjetër gjyqësore për çështjen do të ndodhë në shtator 2021./Lajmi.net/