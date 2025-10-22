Britania zgjat mandatin në Kosovë deri në 2028: KFOR-i mirëpret shtimin e trupave dhe mbështetjes
Misioni KFOR i udhëhequr nga NATO është deklaruar për shtrimin e trupave të Mbretërisë së Bashkuar në Kosovës dhe vendimin për të zgjeruar mbështetjen e saj për KFOR-in të paktën deri në dhjetor 2028.
KFOR’i e ka mirëpritur këtë kontribut.
Në komunikatë thuhet se ky angazhim i vazhdueshëm forcon përpjekjet e KFOR-it për të ruajtur një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe për të promovuar stabilitetin në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor.
“Së bashku me 33 vende kontribuuese, KFOR mbetet i palëkundur në misionin e tij për të mbështetur paqen, sigurinë dhe stabilitetin, duke nxitur bashkëpunimin dhe besimin e ndërsjellë midis të gjithë partnerëve të përkushtuar për një rajon më të sigurt dhe më të qëndrueshëm”, thuhet në njoftimin e KFOR’it.