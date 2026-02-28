Britania thotë se Iranit nuk duhet t’i lejohet kurrë të zhvillojë armë bërthamore, por thotë se s’mori pjesë në sulm
Britania tha se Iranit nuk duhet t’i lejohet kurrë të zhvillojë armë bërthamore dhe është gati të mbrojë interesat e saj.
Sipas një burimi qeveritar, Britania nuk kishte marrë pjesë në sulme dhe se kryeministri britanik Keir Starmer do të mbante një takim për reagim emergjent, të ashtuquajturin takim COBRA, të shtunën.
“Iranit nuk duhet t’i lejohet kurrë të zhvillojë një armë bërthamore dhe kjo është arsyeja pse ne kemi mbështetur vazhdimisht përpjekjet për të arritur një zgjidhje të negociuar”, tha një zëdhënës i qeverisë në një deklaratë.
“Si pjesë e angazhimeve tona të gjata për sigurinë e aleatëve tanë në Lindjen e Mesme, ne kemi një gamë të gjerë aftësish mbrojtëse në rajon, të cilat i kemi forcuar kohët e fundit. Ne jemi gati të mbrojmë interesat tona”, tha zëdhënësi.