Britania thotë se Iranit nuk duhet t’i lejohet kurrë të zhvillojë armë bërthamore, por thotë se s’mori pjesë në sulm

Britania tha se Iranit nuk duhet t’i lejohet kurrë të zhvillojë armë bërthamore dhe është gati të mbrojë interesat e saj. Sipas një burimi qeveritar, Britania nuk kishte marrë pjesë në sulme dhe se kryeministri britanik Keir Starmer do të mbante një takim për reagim emergjent, të ashtuquajturin takim COBRA, të shtunën. “Iranit nuk duhet…

Bota

28/02/2026 13:03

Britania tha se Iranit nuk duhet t’i lejohet kurrë të zhvillojë armë bërthamore dhe është gati të mbrojë interesat e saj.

Sipas një burimi qeveritar, Britania nuk kishte marrë pjesë në sulme dhe se kryeministri britanik Keir Starmer do të mbante një takim për reagim emergjent, të ashtuquajturin takim COBRA, të shtunën.

“Iranit nuk duhet t’i lejohet kurrë të zhvillojë një armë bërthamore dhe kjo është arsyeja pse ne kemi mbështetur vazhdimisht përpjekjet për të arritur një zgjidhje të negociuar”, tha një zëdhënës i qeverisë në një deklaratë.

“Si pjesë e angazhimeve tona të gjata për sigurinë e aleatëve tanë në Lindjen e Mesme, ne kemi një gamë të gjerë aftësish mbrojtëse në rajon, të cilat i kemi forcuar kohët e fundit. Ne jemi gati të mbrojmë interesat tona”, tha zëdhënësi.

Artikuj të ngjashëm

February 28, 2026

Pesë studentë të vrarë në sulmet izraelite në Iran

February 28, 2026

Kuvajti pasi e sulmoi Irani: Kemi të drejtën për t’u përgjigjur

Lajme të fundit

MPJD mbështet qëndrimin e Trump pas sulmit amerikan ndaj regjimit iranian

Masakrat në Likoshan dhe Qirez, Haradinaj: Gjaku i...

PDK mbledh sot Kryesinë mes afatit për zgjedhjen e presidentit të ri

OVL-UÇK bën homazhe në 28-vjetorin e masakrave në Likoshan e Çirez