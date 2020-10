Numri i vdekjeve raportohet të jetë regjistruar gjatë së dielës, ndërsa mediat e huaja raportojnë se Britania është duke u përballur me shtim masiv të rasteve me koronavirus.

Ndërkohë, edhe Italia është ndër shtetet që po ballafaqohet me rritje të numrit të rasteve me COVID-19. Ajo gjatë vikendit ka regjistruar 21 mijë raste të reja me koronavirus, ndërsa në 24 orët e fundit, 128 persona kanë vdekur.