​Britania e Madhe: Putin duhet të pranojë armëpushimin pa kushte

Sekretari i Jashtëm britanik, David Lammy, tha se Vladimir Putin duhet “thjesht të pranojë” një armëpushim të pakushtëzuar dhe se ai nuk duhet të lejohet të ketë të drejtën e vetos mbi praninë e forcave paqeruajtëse evropiane në Ukrainë.

Duke folur në një konferencë biznesi në Londër, Lammy tha se Putin duhet të pranojë një armëpushim pa kushte.

“Ky është plani që është në tryezë, le të vazhdojmë me të, çfarë po presim?”

Ai shtoi se presidenti rus nuk duhet të lejohet të ketë një veto mbi arkitekturën e sigurisë që do të qeverisë atë paqe, nëse arrihet një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës.

Rusia ka emëruar një ish-shef të FSB-së, i cili luajti një rol kyç në planifikimin e pushtimit të Ukrainës në vitin 2022, për të udhëhequr bisedimet e paqes me SHBA-në, të cilat do të mbahen në Arabinë Saudite javën e ardhshme.

Moska njoftoi se Sergei Beseda, ish-kreu i Drejtorisë së Pestë të FSB-së, i ngarkuar me operacionet e inteligjencës në Ukrainë dhe organizimin e rekrutimit të bashkëpunëtorëve përpara pushtimit, do të udhëtojë në Riad për bisedime me një delegacion amerikan të hënën.

Të dyja palët konfirmuan se bisedimet në Arabinë Saudite kanë për qëllim finalizimin e armëpushimit të kufizuar të rënë dakord dhe fillimin e negociatave për një armëpushim detar.

Fjalimit do t’i bashkohet edhe Grigory Karasin, kryetar i Komisionit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, i cili do të marrë pjesë në një raund të ri negociatash me zyrtarët amerikanë.

Delegacionet ukrainase dhe amerikane planifikojnë të mbajnë një raund të ri bisedimesh në Arabinë Saudite më 24 mars për të diskutuar hapat drejt një armëpushimi me Rusinë, tha sot Volodymyr Zelensky.

Një delegacion amerikan pritet të takohet edhe me përfaqësuesit rusë në Riad në të njëjtën ditë. Këto do të jenë dy takime të veçanta që do të zhvillohen njëkohësisht ose njëri pas tjetrit, shpjegoi Zelensky në një konferencë për shtyp me kryeministrin norvegjez Jonas Gahr Store.

Sipas Zelensky, Kievi ishte gati për një armëpushim 30-ditor të propozuar nga SHBA – në qiell, në det dhe në tokë, por është i gatshëm të “bëjë një hap prapa” dhe të diskutojë një armëpushim të pjesshëm duke qenë se Moska refuzon një armëpushim të plotë.