Britania e Madhe në bisedime për t’ju bashkuar planit të BE-së për vaksinat anti-koronavirus

Londra po vlerëson nëse avantazhet e fuqisë së pazareve të bllokut evropian për të lidhur marrëveshje me kompani ndërkombëtare të drogës tejkalojnë dëshirën më të gjerë politike për të ndërprerë lidhjet me Brukselin, thanë zyrtarët e Mbretërisë së Bashkuar, njofton Klan Kosova.

Bisedimet vijnë pasi një betejë ndërkombëtare përshkallëzohet për të blerë mjete juridike për koronavirus, shpesh shumë kohë përpara se të konfirmohet efektiviteti i tyre.

Shtetet e Bashkuara kanë derdhur miliarda dollarë në zhvillimin e vaksinave Covid-19 dhe kanë blerë pjesën më të madhe të furnizimit me remdesivir në botë, një trajtues koronavirusi i prodhuar nga grupi farmaceutik amerikan Gilead.

BE planifikon të shpenzojë miliarda euro në planin e saj të blerjes së vaksinave dhe është në bisedime me Johnson & Johnson të SH.B.A.-së, ndërsa Britania tashmë ka arritur marrëveshjen e saj dypalëshe me AstraZeneca me qendër në Mbretërinë e Bashkuar.

Mbretëria e Bashkuar ishte e ftuar të bashkohet me skemën e vaksinave të BE-së nën marrëveshjen e tërheqjes së Brexit në fuqi që kur u la nga blloku në janar, i cili i jep Londrës detyrimin për të financuar – dhe të drejtën për t’u përfshirë në të gjitha projektet nën buxhetin e BE 2014-2020 .