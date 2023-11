Brikenda jep deklaratën e fortë: Persona nga industria e muzikës më kanë keqpërdorur seksualisht

Mbrëmjen e kaluar u mbajt darka e të nominuarve në “Big Brother VIP Kosova”.

Pjesë e të nominuarve është edhe Brikenda, shkruan lajmi.net.

Një nga pyetjet për të ishte, ta ndante një sekret për publikun që nuk e dinte askush.

Ajo tha një detajë koxha të rëndësishëm lidhur me pjesëmarrjen e saj në industrinë e muzikës.

“Ia kam shpjeguar Ledit se sa e vështirë ka qenë në industrinë e muzikës, shembull që njerëzit kanë abuzuar me mu, më kanë keqpërdorur seksualisht ose ndoshta kanë tentuar me më keqpërdor. Mami im në momentin më të keq të jetës sa ka qenë në spital, më ka thënë çka do që ndodhë, ti vazhdo me muzikën edhe më ka rikthyer”, ka shtuar ajo tutje, e emocionuar.”, është shprehur ajo.

Teksa ajo zbuloi sekretin, zëri i saj u dridh dhe u mundua ta mbante veten që mos të shpërthente në lot./Lajmi.net/