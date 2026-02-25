Brikena-Mateos për takimin me nënën: Nuk doja të të prishja
ShowBiz
Mbrëmë Mateo pati një takim me nënën e tij.
Ajo u takua edhe me Brikenen, me të cilën janë duke u njohur gjatë qëndrimit në shtëpi.
Modelja i theksoi Mateos se ishte në siklet sepse nuk dinte se çfarë të bënte, të qëndronte me ta apo t’i linte të rrinin vet.
Më poshtë keni videon.
