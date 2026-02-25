Brikena-Mateos për takimin me nënën: Nuk doja të të prishja

Mbrëmë Mateo pati një takim me nënën e tij. Ajo u takua edhe me Brikenen, me të cilën janë duke u njohur gjatë qëndrimit në shtëpi. Modelja i theksoi Mateos se ishte në siklet sepse nuk dinte se çfarë të bënte, të qëndronte me ta apo t’i linte të rrinin vet. Më poshtë keni videon.…

ShowBiz

25/02/2026 17:19

Mbrëmë Mateo pati një takim me nënën e tij.

Ajo u takua edhe me Brikenen, me të cilën janë duke u njohur gjatë qëndrimit në shtëpi.

Modelja i theksoi Mateos se ishte në siklet sepse nuk dinte se çfarë të bënte, të qëndronte me ta apo t’i linte të rrinin vet.

Më poshtë keni videon.

Artikuj të ngjashëm

February 25, 2026

Familja e Mirit del me letër publike, reagon ashpër ndaj produksionit

February 25, 2026

Serbia shkon në Eurovizion me këngën “Jugoslavija”, nxit reagime të ashpëra:...

February 25, 2026

Nis Sanremo 2026 – marrin vëmendje pesë artistë me interpretimet e tyre

February 25, 2026

Shuhet aktori i mirënjohur shqiptar

Lajme të fundit

Dy klinika në QKUK lirojnë nga tarifa tre euro pacientët

37-vjeçari nga Ferizaj prangoset pas urdhrit të gjykatës

Rreth 1 milion eurot e kapura në kufi,...

Murat Jashari: Nuk kam ambicie për President –...