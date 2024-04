Brigadieri i KFOR-it: Mos u ngatërroni me KFOR-in

“Siguria e ruajtur: Aktorët dhe misionet ndërkombëtare në terren” ishte titulli i panelit përmbyllës të Forumit Ballkanik të Budapestit. Konferenca kryesore e Institutit Hungarez të Çështjeve Ndërkombëtare, duke sjellë më shumë se 100 ekspertë, vendimmarrës dhe politikë-formues.

Në atë panel të veçantë, pyetjeve në lidhje me sfidat e politikës së sigurisë në Ballkanin Perëndimor iu përgjigj gjeneral brigade Federico Bernacca, Zëvendës Komandanti i Forcave të KFOR-it të NATO-s, Gjeneral Brigade Pamela McGaha, Komandant dhe Përfaqësues i Lartë Ushtarak i Shtabit të NATO-s në Sarajevë, Major Gjeneral Dr. László Sticz Komandanti i Operacionit EUFOR Althea në Bosnje-Hercegovinë, Zsolt Bunford, Zëvendës Sekretar i Shtetit për Politikat e Sigurisë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë dhe moderuar nga Csaba Rada, Shef i Departamentit të Ballkanit Perëndimor në MPJ të Hungarisë.

“Ne nuk shohim ndonjë kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e Bosnjë dhe Hercegovinës”

Pyetja e parë ishte për kërcënimet më të rënda të sigurisë ndaj Ballkanit Perëndimor. Sipas gjeneral brigade Federico Bernacca, lufta në Ukrainë ka shkaktuar kërcënime të rënda të sigurisë në Ballkanin Perëndimor, përfshirë Kosovën, ku çmimi i mallrave është rritur, duke çuar në zhgënjim në mesin e popullatës. Lufta e përkeqësoi gjithashtu situatën duke promovuar lajme të rreme, duke krijuar një mjedis informacioni të polarizuar dhe duke krijuar një vakum social dhe politik që mund të shfrytëzohet nga faktorë irracionalë ose emocionalë, veçanërisht në Bosnje dhe Hercegovinë (BiH tani e tutje). “Nuk ka zgjidhje ushtarake për problemet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Vetëm përmes diplomacisë dhe dialogut të udhëhequr nga Brukseli, problemet mund të zgjidhen përgjithmonë.” Br. Gjeneral Bernacca i tha audiencës.

“Ne nuk shohim ndonjë kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e Bosnjë dhe Hercegovinës. Sfidat kryesore janë të natyrës politike dhe integrimi në BE (udhëheqësit e BE-së sapo ranë dakord për të hapur negociatat formale të anëtarësimit me BiH-redaktori) mund t’i zgjidhë ato,” theksoi gjeneralmajor Dr. László Sticz, i cili është komandanti i parë hungarez i Operacionit. EUFOR Althea, emëruar në janar 2024. Gjenerali i vendosur për të mbështetur anëtarësimin në BE të vendit të Ballkanit: “Nëse të gjithë marrin anën tonë, anën e progresit, ne mund të jemi të suksesshëm me bashkëpunimin e duhur, duke përfshirë angazhimin tonë ushtarak,” ai shtoi. Mbështetja e qëndrueshme e NATO-s për Ballkanin Perëndimor Gjenerali amerikan McGaha uroi fillimisht Hungarinë për 25 vjetorin e anëtarësimit në NATO. Ajo tha se është shumë e rëndësishme që familjet e ndryshme ushtarake të mund të diskutojnë perspektivat dhe rolet e tyre dalluese në përfaqësimin e aleancës në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Ajo theksoi gjithashtu 20-vjetorin e pranisë së NATO-s në Sarajevë, ku ata kanë punuar së bashku me autoritetet lokale për të siguruar paqen në Bosnje. McGaha përmendi gjithashtu vizitat e fundit të liderëve të lartë të NATO-s, përfshirë Sekretarin e Përgjithshëm Jens Stoltenberg, në selinë e NATO-s në Sarajevë. Këto vizita theksuan mbështetjen e qëndrueshme të aleancës për Bosnjën gjatë kësaj kohe të veçantë të pushtimit rus të Ukrainës.“Mesazhi është mbështetje dhe partneritet i qëndrueshëm për Bosnjën dhe Hercegovinën, veçanërisht në hijen e luftës kundër Ukrainës. NATO do të vazhdojë të mbështesë autoritetet lokale dhe puna jonë do të vazhdojë së bashku.”

Mos u ngatërroni me KFOR-in

Gjeneral brigade Bernacca vlerësoi performancën e trupave hungareze dhe shprehu shpresën e tij që ushtarët e plagosur do të shërohen shpejt. Por ai gjithashtu dërgon mesazhin për të gjithë ata që sulmojnë njësitë e KFOR-it: “Nëse doni të ngatërroni njerëzit tanë, do të keni të bëni me të gjithë organizatën ushtarake më të fuqishme në Tokë”.

“NATO ka pasur një proces të ndërtimit të aftësive për një kohë shumë të gjatë, i cili është një kombinim i kontributeve të kombeve. Në të njëjtën mënyrë, Bashkimi Evropian mund të bëjë të njëjtën gjë; ne vetëm duhet të përcaktojmë qëllimin,” iu përgjigj gjeneralmajor Dr. László Sticz pyetjeve të Longbrief në një intervistë ekskluzive.