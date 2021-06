Brexit, Elton John thotë se artistët britanikë mund të përballen me ‘katastrofë’ në turne në BE

Elton John ka paralajmëruar deputetët se industria e muzikës në Mbretërinë e Bashkuar mund të humbasë “një brez talentesh” për shkak të kufizimeve pas Brexit në turne në BE, shkruan BBC, transmeton lajmi.net.

Muzikanti akuzoi ministrat se nuk ishin të gatshëm të rregullonin një “vrimë bosh” në marrëveshjen aktuale të Brexit që do të thotë se artistëve u duhen viza të kushtueshme për të performuar në vendet e BE-së.

Qeveria thotë se BE hodhi poshtë përpjekjet e saj për të negociuar udhëtimin pa viza, ndërsa BE pretendon të kundërtën.

Elton e quajti situatën një “katastrofë të afërt” për Mbretërinë e Bashkuar.

“Unë dua të jem i qartë se çështjet e turneve pa viza dhe pa leje nuk kanë të bëjnë me ndikimin mbi mua dhe artistët që bëjnë turne në arena dhe stadiume,” tha ai.

“Kjo situatë më e rëndë ka të bëjë me dëmtimin e brezit të ardhshëm të muzikantëve dhe artistëve në zhvillim, karrierat e të cilëve do të ngecin para se të fillojnë madje për shkak të kësaj loje faji tërbuese”, u shpreh artisti.

“Nëse do të isha përballur me pengesat financiare dhe logjistike me të cilat ballafaqohen muzikantët e rinj tani kur e fillova, nuk do të kisha pasur kurrë mundësinë të ndërtoja bazat e karrierës time dhe shumë dyshoj se do të isha këtu ku jam sot”, thotë Elton John.

Deklarata e yllit iu lexua deputetëve gjatë një mbledhje virtuale nga DCMS dhe Komiteti Sportiv mbi rregullimet e vizave të BE-së për ata në industritë krijuese. Elton më vonë e postoi letrën të plotë në Instagram.

Komiteti i DCMS gjithashtu duhej të dëgjonte nga Ministri i Brexit Lord Frost, por ai u tërhoq papritur, duke tërhequr kritika të ashpra nga kryetari i komitetit Julian Knight.

“Vëzhgimi parlamentar përpara komisioneve të zgjedhura është i një rëndësie thelbësore në sistemin tonë demokratik dhe është veçanërisht i rëndësishëm kur kemi një qeveri me një shumicë prej mbi 80,” tha ai në një deklaratë, duke e quajtur të papranueshme dështimin e Lord Frost për të marrë pjesë në seancë.

“Unë dhe ky komision, presim që Lord Frost të bashkohet me ne në datën e riorganizuar dhe ne nuk do të transportojmë më anulim të mëtejshëm”, shtoi ai.

Sidoqoftë, komiteti dëgjoi nga agjenti dhe promovuesi i muzikës live, Craig Stanley, i cili paralajmëroi se industria e muzikës live në Mbretërinë e Bashkuar “po përballet me asgjësim”.

Ai vuri në dukje se shumica e turneve evropiane nga grupet pop dhe rock e kanë origjinën në Mbretërinë e Bashkuar, që do të thotë se ata punësojnë ekipin e skenës, shoferët, furnizuesit e ushqimit, inxhinierët e zërit, teknikët e ndriçimit dhe muzikantët mbështetës për të punuar në të 27 vendet anëtare të BE-së.

Ai shtoi se ekzistonte një “rrezik real” që orkestrat britanike mund të duhet të ndërpresin turneun ndërkombëtar.

Qeveria u akuzua më parë për trajtimin e muzikës së drejtpërdrejtë si të dorës së dytë në negociatat e Brexit krahasuar me industrinë e peshkimit me 1.2 miliardë funte. /Lajmi.net/