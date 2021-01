Kjo shtëpi f antastike karakterizohet me skulpturat e mbretërve ilirë në të dyja anët e saj, si dhe me 16 shtyllat e vendosura në pjesë të ndryshme të shtëpisë me arkitekturë të frymëzuar nga arkitektura helene. Shtëpia milionëshe e Frrokajt është prezantuar në reportazhin “Ma pikturo ëndrrën” në RTV21.

Shikoni se si duket ajo: