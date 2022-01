Brenda rezidencës luksoze 11 mijë dollarë që Machine Gun Kelly i propozoi fejesë Megan Fox

Reperi e largoi aktoren në vendin e tyre të preferuar të pushimeve në Puerto Rico, ku ata shpallën fejesën e tyre të enjten, duke shpërndarë foto në Instagram nga momenti i tyre historik, transmeton lajmi.net.

Spa Botánico në plazhin Ritz-Carlton Dorado në Puerto Riko ishte vendi, dhe më konkretisht nën një pemë në terrenin resortit të mirëqenies.

Megan dhe i fejuari i saj i ri pushuan për herë të parë në resort në qershor 2020 në fillim të romancës së tyre 18 mujore, por vendi luksoze ka tërhequr gjithashtu njerëz si Naomi Watts dhe Paul Rudd përmes dyerve të tij.

Suitat në hotel fillojnë me 2,300 dollarë për muajin janar, por akomodimi më luksoz kushton 11,129 dollarë. Vendndoshja luksoze e përshkruan veten si “një vend i çudirave për mirëqenien, duke reflektuar një vizion të përbashkët për të krijuar një përvojë transformuese të mirëqenies të mbushur me fuqinë shëruese të natyrës”.

Spa merr frymëzimin e saj nga peizazhi dhe vetitë natyrore shëruese të zonës, duke shpjeguar se: “Në të kaluarën as shumë të largët, çdo komunitet kishte shëruesin e tij të njohur si Manos Santas që ndihmon anëtarët e komunitetit të tyre me barishte të freskëta të mbledhura në vend, vajra shëruese dhe pohime të fuqishme”.

Duke u mbështetur në etikën e tij të natyrës, spa u ofron miqve një sërë trajtimesh duke përfshirë një menu të plotë të përvojave të çifteve – perfekte për Meganin dhe MGK-në e sapo fejuar.

Trajtimet e masazhit kryhen në mes të majave të pemëve në shtëpitë private të pemëve, ndërsa dhe në pavionet e fshehura jashtë shtigjeve gjarpëruese, një pishinë reflektimi pafundësie me pamje nga një kopsht me ananasi, kopshte tropikale në natyrë për njomje dhe përbërësit vendas përdoren në pastrimet e trupit dhe masazhet e punuara me dorë.

Përvoja 180-minutëshe e Apothecary Play zgjon ‘anën lozonjare’ të një çifti me një ushtrim të lyerjes me baltë, i ndjekur nga një zhytje në një banjë të jashtme për dy.

Ndërkohë, përvoja e Noche Romantica Botanico zhvillohet kur perëndon dielli, duke filluar me një dolli me shampanjë, masazhet e çifteve në një pavijon privat dhe në fund me një vakt të përgatitur nga shefi i kuzhinës.

Si dhe menyja e madhe e trajtimeve spa që ofrohen, resorti krenohet me shtigje të natyrës, duke përfshirë shtegun e Natyrës Rockefeller 11 milje, në peizazhin pyjor deri në plazh me limanet e tij sekrete.

Vizitorëve u kërkohet të respektojnë natyrën private dhe të qetë të resortit dhe të fikin telefonat celularë dhe pajisjet dixhitale.

Vendndodhja e hotelit dhe rezervës është një zonë plot histori, me ndërtime që datojnë që nga fillimi i viteve 1900 përpara se Laurence Rockefeller ta kthente pronën në një vend të shenjtë dhe vendpushim natyror në vitet 1950, i cili gëzohej nga të pasurit dhe të famshëm.

Ana e hotelit të resortit ofron Rezervën e Oqeanit, Suitat ose Rezidencat me shumicën e dhomave me pamje nga oqeani. Su Casa e sapo transformuar, e ndërtuar në vitet 1920, ofron një vilë private dykatëshe me pesë dhoma gjumi përgjatë vijës bregdetare.

Nëse nuk janë të kënaqur që plazhi Dorado është vetëm një vend pushimi, Megan dhe MGK mund të investojnë në një vendbanim të përhershëm në zonën ekskluzive. Plazhi Dorado.

Shtëpitë me katër deri në gjashtë dhoma gjumi kushtojnë 1.6 milionë dollarë në zonë, ndërsa vilat Ritz-Carlton Reserve East Beach, të cilat mburren me pamje nga plazhi dhe fusha e golfit, janë shitur për më shumë se 9 milionë dollarë.

Megan e bëri shpalljen e fejesës të mërkurën duke shpërndarë një video të propozimit të tyre intim me ndjekësit e saj në Instagram, duke cituar se ai u bë të martën, më 11 janar.

Fox vuri në dukje në mbishkrimin e gjatë të postimit të saj se ajo dhe muzikanti 31-vjeçar ‘pinë gjakun e njëri-tjetrit’ për të festuar këtë rast.

“Në korrik të 2020 ne u ulëm nën këtë pemë banja. Ne kërkuam magji. Ne ishim të pavëmendshëm për dhimbjen që do të përballonim së bashku në një periudhë kaq të shkurtër, të furishme kohore”, filloi Megan, e cila për herë të parë u lidh romantikisht me MGK në maj të 2020.

Ajo vazhdoi: “Pa vetëdije për punën dhe sakrificat që lidhja do të kërkonte nga ne, por e dehur nga dashuria. Dhe karma.

“Disi një vit e gjysmë më vonë, pasi kishin ecur nëpër ferr së bashku dhe duke qeshur më shumë se sa e kisha imagjinuar ndonjëherë, ai më kërkoi të martohesha me të. Dhe si në çdo jetë para kësaj, dhe si në çdo jetë që do ta pasojë, thashë po ….dhe më pas pimë gjakun e njëri-tjetrit 1.11.22”, përfundoi aktorja./Lajmi.net/