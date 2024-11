Brenda një javë në Ferizaj u merren patentë-shoferët 10 vozitësve Policia Rajonale e Ferizajt, gjatë javës që shkoi u ka hequr patentë shoferët 10 ngasësve që kanë shkaktuar kundërvajtje më të rënda në komunikacion. Gjatë periudhës së lartcekur u shqiptuan 1 mijë e 211 gjoba trafiku. Java që shkoi në Ferizaj rezultoi gjithashtu me 29 aksidente, 12 nga to me lëndime, ndërsa 17 me dëme…