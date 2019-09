Brenda festës së ‘çmendur’ të beqarisë së Hailey Baldwin

Kendall Jenner u shfaq me një fustan të shkurtër në festën e beqarisë së Hailey Baldwin, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Të mërkurën mbrëma, Hailey Baldwin festoi natën e beqarisë.

Një prej të pranishmeve në mbrëmje ishte Kendall Jenner, e cila u pa duke shijuar një pije, teksa ishte drejtuar drejt vendit ku do të festonin.

Ylli i “Keeping Up With The Kardashians”, 23 vjeç, dukej e lumtur teksa po shijonte pijen dhe ishte veshur e një fustan të shkurtër.

Hailey po martohet me këngëtarin Justin Bieber, këtë fundjavë në Karolinën e Jugut.

Dyshja e famshme u martuan në një ceremoni civile në qytetin e Nju Jorkut në Shtator 2018, por kjo raportohet se do të jetë një festë e madhe kishtare me miqtë dhe familjen. /Lajmi.net/