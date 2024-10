”Brenda dy sekondave”, Trump zotohet se do ta shkarkojë prokurorin Smith, që ngriti aktakuzën ndaj Thaçit dhe të tjerëve Kandidati për president të SHBA-ve, Donald Trump ka deklaruar se do të shkarkonte Këshilltarin Special të Departamentit të Drejtësisë (DOJ), Jack Smith, menjëherë nëse ai zgjidhej për një mandat të dytë në Shtëpinë e Bardhë. Smith ka ngritur dy aktakuza federale kundër Trump. “Është kaq e lehtë. Do ta pushoja brenda dy sekondave”, ka thënë…