Brenda dhe jashtë hotelit luksoz në Venecia se ku po qëndrojnë për pushime Katy Perry dhe Orlando Bloom

5,000 deri [4,300] euro për një natë në apartament, çifti i famshëm nuk kursen aspak shpenzime, transmeton lajmi.net.

‘Aman’, ndodhet në një nga tetë pallatet monumentale të Venecias në Kanalin e Madh – Palazzo Papadopoli i shekullit të 16-të.

I njohur si një nga vendet më të dalluara pranë bregut të detit, hoteli ofron pamje mbi lagunën aty pranë dhe Kanalin e Madh të famshëm të qytetit, i cili kalon përmes zemrës së Venecias.

Hoteli krenohet me ‘festimin e pasurisë dhe rehati’ dhe ‘mishëron gjithçka që është e kushtueshme dhe e ndjeshme për La Serenissima’.

Akomodimi ofron një larmi të apartamenteve, dhe dhomave palazo, secili mburret me dekor unik, por në të gjithë hotelin do të gjeni vepra arti, ambiente të brendshme bashkëkohore Jean-Michel Gathy dhe kopshte private – një gjë e rrallë në Venecia.

Të ashtuquajturat, Dhoma dhe Dhomat e Nënshkrimit shfaqin vepra nga një numër artistësh më të mëdhenj të Italisë – përfshirë arkitektin e shekullit të 16-të Sansovino dhe piktorin e shekullit të 18-të Tiepolo.

Mbulesat e murit të mëndafshit, llambadarët dhe veshja me dru, komplimentohen nga letër-muri chinoiserie dhe tavanet.

Çifti kanë qenë duke shijuar pamjet piktoreske që kur u futën në zonën e nxehtë italiane gjatë fundjavës, me Katy që shkoi në Instagram të mërkurën për të ndarë një koleksion të fotografive të çiltra me të fejuarin e saj.

Në çastet, me titull me një emotikonë makarona, Katy dukej e shkëlqyeshme me një fustan mini veror me lule të verdha, i cili paraqiste një dekolte katrore.

Këngëtarja bashkoi veshjen me stoli ari, atlete të bardha dhe një kapelë ndërsa pozonte në qytetin piktoresk.

Në një çast tjetër të çiltër, ajo pa Orlando, 44 vjeç, të shtrirë në shtratin e tyre pasi shijuan një gjumë në hotelin e tyre me pesë yje me një prej qenve të tyre gjithashtu fotografuar në të shtënë.

Katy, gjithashtu ndau një pamje të mrekullueshme të saj duke shijuar një udhëtim me varkë me një fustan ngjyrë bezhë.

Çifti kanë qenë duke shijuar largimin e tyre me vajzën 10 muajshe, Daisy Dove dhe anëtarët e tjerë të familjes së tyre./Lajmi.net/