Brenda BBVA Egla e akuzoi për ngacmim, Saimir Kodra: Shihemi në gjykatë

Saimir Kodra ka reaguar, pas deklaratave të Egla Ceno, se ai e ka ngacmuar seksualisht aktoren.

Banorja e Big Brother VIP Albania, Egla është më shumë së 50 ditë brenda këtij formati, dhe aty edhe e ka akuzuar Saimirin., shkruan lajmi.net.

Prezantuesi i njohur ka deklaruar së ai asnjëherë nuk e ka takuar Eglën.

“Keni vënë re se aty zihen për flokësh, zihen me nënë e me babë. Pse më përmend mua babën që është jashtë. Ndërkohë që unë nuk jam as nëna e as baba e asnjërit. Nuk dua t’i përgjigjem asaj se e vetmja përgjigje kësaj aktoreje të dobët, të një skenari po kaq të dobët të ndërtuar në atë format, do i përgjigjet ajo dhe unë në Gjykatë”, ka thënë ai.

“Nga sot kjo deklaratë e saj është në gjykatën Penale. Ajo, si e ka ajo, Ceno duhet të sjellë prova materiale që të vërtetojë që, këtu e 25 vite më parë i paskam kërkuar afera seksuale në këmbim të një pune të ofruar”, ka shtuar me tej Saimiri./Lajmi.net/