Brazili publikon listën e futbollistëve për ndeshjet e nëntorit

Kombëtarja e Amerikës së Jugut do të zhvillojë dy ndeshjet muajin e ardhshëm.

Brazili do të ballafaqohet me Koluminë më 12 nëntor, ndërsa pesë ditë më vonë më 17 nëntor luan derbin me Argjentinën, shkruan lajmi.net.

Këto dy ndeshje luhen në kuadër të kualifikimeve të Kupës së Botës

“Katar 2022”.

Përzgjedhësi brazilian, Tite tashmë ka publikuar listën prej 23 futbollistëve të ftuar për këto dy takime.

Në listë bëjnë pjesë futbollistë si Neymar Jr, Roberto Firmino, Gabriel Jesus.

Ndërsa, futbollisti i Real Madridit Vinicius Jr që po kalon formë shumë të mirë këtë edicion nuk është ftuar.

Këto janë 23 futbollistët e ftuar nga Kombëtarja e Brazilit për duelet e nëntorit. /Lajmi.net/