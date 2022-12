Brazili dhe Zvicra shkojnë tutje, ja kundërshtarët e tyre në fazën tjetër Tashmë janë kompletuar kombëtaret që shkojnë tutje nga faza e grupeve. Brazili ecën në fazën e eliminimit direkt si lider në grupin G. Ata do përballen me Koren e Jugut në ndeshjen e radhës. Zvicra gjithashtu arriti të kualifikohet, pasi mposhti 3:2 serbët. Mirëpo, në fazën tjetër ata do kenë punë me kombëtaren e Portugalisë.…